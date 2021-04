Video ⟩ Venemaa iluuisutamise 12-aastane tulevikutäht sai hakkama haruldase sooritusega

Jevgeni Plušenko näpunäidete järgi harjutav Žilina hüppas treeningul 30 sekundi jooksul neli kolmekordset axel’it. Arvestades, et vähesed naised on võistlustel üldse suutelised kolmest axel’it hüppama, siis on tegu väga kõva sooritusega.