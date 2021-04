Kontaveit omapärasest väljakutsest: lihtsamaks see asju ei teinud

Kuivõrd kohaliku valgepalluri jaoks oli see alles seitsmes WTA-taseme profiturniir ning teda ei leia isegi WTA-edetabelist – ITFi edetabelis on ta 1948. tabelireal, ITFi juunioride edetabelis 42. kohal –, võis enne kohtumist paljude jaoks näida, et Kontaveiti ootab ees kerge jalutuskäik pargis. Nii see aga polnud.