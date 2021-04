Superliiga idee autor tunnistas kaotust: see projekt pole enam elujõuline

Kui veel teisipäeval kuulutas Juventuse president, et eliittšempionaat on jätkusuutlik ning seda saadab 100-protsendiline edu. Kuid pärast Inglismaa kuuiku pardalt hüppamist , muutus ka Agnelli jutt.

«Mina usun jätkuvalt sellese projekti. See olnuks ilus ja me loonuks maailma parima võistlussarja,» sõnas itaallane väljaandele Reuters, enne kui kaotust tunnistas. «Aga pean tunnistama, et nii (ilma Inglismaa klubidega - toim.) pole see projekt enam elujõuline ega saa jätkuda.»