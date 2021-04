Pealtvaatajad külvavad Horvaatias segadust

Teine võistluspäev oli WRC-sõitjatele poole peale jõudnud, kui ühtäkki saabus teade, et võistlus on peatatud. Õnneks midagi ühegi sõitjaga ei juhtunud. Võistluse jätkumist takistasid rajale liiga lähedal olevad pealtvaatajad. Pärast mõneminutilist pausi saadi ikkagi võistlusega jätkata.

Horvaatia ralli on kulgenud Toyota meeste taktikepi all. Pärast 12 kiiruskatset juhib võistlust Sebastien Ogier, kelle edu meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees on 7 sekundit. Liidrikohalt päevale vastu läinud Thierry Neuville kaotab prantslasele juba 19,6 sekundit ning Ott Tänak jääb liidrist 37,5 sekundi kaugusele.