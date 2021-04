Latvala usub liiklusõnnetusse sattunud Ogier'sse ja selgitas prillide kasutamist

Prantslaste ekipaaži tabas halb üllatus viimase päeva esimese kiiruskatse eel, mil satuti liiklusõnnetusse. Avarii tagajärjel sai kõvasti kahjustada Toyota Yarise parem külg, ent õnneks saavad nad võistlust jätkata.

Tõsi, liidrikohal kihutanud Ogier langes 18. kiiruskatsega tiimikaaslasele Elfyn Evansi järel teiseks. Kahe viimase katse eel lahutab neid siiski vaid 2,8 sekundit.

«Sebastienil juhtus läks esimesele katsele minnes intsident. Autoga on kõik korras ja midagi liiga tõsist ei juhtunud. Kahjustusi on näha, uks pole päris seal, kus peaks, aga tehniliselt on kõik korras. Raske öelda, kui palju see kiirust mõjutab. Kindlasti ei tee see autot kiiremaks,» rääkis Latvala WRC ülekandes.

Telepildist jäi silma, et kaardilugeja Ingrassia kannab kaitseprille. «Kui hoolsalt vaadata, on näha vahet auto kere ja ukse vahel. Suurel kiirusel tuleb sisse palju õhku ning võib-olla ka tolmu. Seepärast ongi hea prille kasutada, et miski silmi ei häiriks. Kui kaardilugeja loeb legendi valesti, võivad tagajärjed olla karmid,» selgitas Latvala.

Pero las gafas de Julien Ingrassia muestra que la puerta no cierra bien #WRCliveES pic.twitter.com/SWcyxyzoPx — WRCWings (@llluis555) April 25, 2021

Kas 5,6 sekundi kaugusele jääv, kolmandal kohal kihutav Hyundai piloot Thierry Neuville suudab Ogier'd püüda?