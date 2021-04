Vapruse 12. sekundi šokiväravast Paide vastu siiski ei piisanud

Piirilinnaklubi peab suured tänusõnad edastama aga oma väravavaht Richard Alandile, kes väga mitmel puhul imetõrjetega nad halvimast päästis. «Jah, lõpuks sain kätte midagi ja on hea meel. Ma usun, et nemad otsisid ja lükkasid rohkem, meie siis proovisime nõelata. Lõpuks 2:0 ja kolm punkti. See on kõige tähtsam,» sõnas päevakangelane jalgpall.ee otseülekandes.