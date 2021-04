Kultuurkapital jätkab Veerpalule olümpiavõitja toetuse maksmist

Teema tõusis päevakorda aprilli keskel, kui kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu mõisteti pärast pikka uurimist süüdi Seefeldi dopinguskandaalis osalemise eest ning talle määrati kaheaastane võistluskeeld.

Pärast süüdimõistvat otsust otsustas Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid võtta Veerpalult ära talle antud kaks riiklikku teenetemärki (Eesti Punase Risti I klassi ja Valgetähe I klassi teenetemärk). Lisaks tekkis ühiskonnas debatt selles osas, kas riik peaks Veerpalule edaspidi maksma olümpiavõitjale ette nähtud tunnustuspreemiat.

Nimelt on olümpiavõitjatel võimalik Kultuurkapitalilt taotleda kümme aastat enne pensioniea kättejõudmist (praeguse seisuga 55. eluaastal) täiendavat riiklikku toetust, mis on seotud keskmise palgaga (tänavu 1441 eurot kuus). Kuivõrd Veerpalu sai tänavu alles 50-aastaseks, siis see teda veel ei puuduta. Küll on oluline siinkohal märkida, et Spordiseaduse teine peatükk ei sätesta võimalust olümpiavõitjale toetust mitte välja maksta näiteks hilisema vääritu käitumise eest.

Siiani on Veerpalul olnud õigus ainult olümpiavõitja tunnustuspreemiale ning seda on endine suusataja ka regulaarselt saanud. Ka tänavu 22. veebruaril lõppenud taotlusvoorus oli Veerpalu taotlus olemas ning see sai märtsi lõpus ka esialgse heakskiidu.

Kuigi summa – tänavu 5400 eurot – sai endisele suusatajale eraldatud, siis koheselt seda välja ei makstud vaid 16. aprillil kogunes eraldi Kultuurkapitali nõukogu, kes Veerpalu küsimust arutama hakkas.

Siis leiti, et ei Eesti Olümpiakomitee ega Kultuurkapital ei saa 2002. ja 2006. aasta olümpiakuldasid Veerpalult ära võtta. Kuna need jäid talle alles ka pärast FISi süüdimõistvat otsust, siis on Veerpalul praeguste tingimuste alusel jätkuvalt õigus olümpiavõitja toetusele. Samas lisati, et teemat arutatakse pikemalt 28. aprilli korralisel koosolekul.

Kultuurkapital ei otsusta olümpiavõitja staatuse üle

Täna, üle kahe tunni kestnud koosolekul Veerpalu teemat ka lahati ning leiti, et kuna ühtegi juriidilist alust toetuse mitte väljamaksmiseks pole, kantakse summa täismahus kahekordsele olümpiavõitjale üle.

«Kultuurkapitali nõukogu jäi pärast olukorra taustaga tutvumist seisukohale, et ühtegi juriidilist alulust toetuse otsuse tühistamiseks pole,» sõnas Eesti Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks Postimehele. «Meil on kehtiv nõukogu kord ja sätestatud statuut, mille põhjal antakse toetusi. Eesti juriidikas ei saa teha otsust inimese kahjuks, kui ta on täitnud kõik tingimused ja vastab statuudile. Olümpiavõitja Andrus Veerpalu on ja seda talt keegi ära võtnud pole.»

Saks lisas, et Kultuurkapital lähtub toetuste maksmisel neile esitatud taotlustest, mis olümpiavõitja taotuse puhul pannakse teele Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt. «EOK on see, kes taotleb olümpiavõitjate toetust. Ehk tegelikult on nende otsustada, kas Veerpalu nime lisada taotluste hulka ka järgmisel aastal. See on spordirahva otsus,» selgitas ta.