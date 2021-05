Tänak: oleme Portugali ralliks rohkem kui valmis

Portugali rallil tuleb paljudele silme ette üks kiiruskatse ja selleks on enamasti legendaarne Fafe, mille lõpus on ka meeletu hüpe. Antud kiiruskatset ootab ka Tänak suure huviga.

«Pühapäeval sõidetav Fave kiiruskatse on väga eriomane ja nõudlik. Samas see on kiiruskatse, mida me kõik väga ootame. Kokkuvõtlikult kindlasti keeruline ralli, kuid oleme rohkem kui valmis selleks väljakutseks,» lõpetas tunamullune maailmameister.