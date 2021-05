Vollekoondise liidrid EM-loosist: nurisemiseks põhjust pole, kõik on endi kätes

«Esmapilgul väga okei [alagrupp], nurisemiseks põhjust pole,» sõnas koondise diagonaalründaja Renee Teppan alustuseks. «Peatreenerid (Cédric Énard ja tema abiline Loïc Geiler – toim.) said ka seda, mis soovisid: teadupärast on nad prantslased ja Prantsusmaa oma alagruppi ka saime.

Tegemist on väga põneva võistkonnaga, kelle vastu mängida. Mingid aastad tagasi õnnestus Itaalias Torinos [toimunud EMil] nende vastu ka mängida ja geimi saime kätte (Eesti kaotas 1:3 - toim.). Äkki seekord õnnestub rohkem. Üldiselt on aga oma teha alagrupp: võib põruda, aga võib ka edukas olla. Sportlasena rohkem soovida ei tahakski, nüüd tuleb ise mees olla ja oma ära teha.»

Sama leidis ka nurgaründaja Robert Täht: «Igal juhul põnev alagrupp ja ongi nii nagu Renee ütles: kõik oma teha. Suuri sõnu loopida on täna veel vara, aga kindlasti on tegu alagrupiga, kust peaksime edasi saama.»

D-alagrupi favoriidiks on selgelt 2015. aasta Euroopa meister Prantsusmaa, kes kuulus loosimisel ka esimesse tugevusgruppi. Teisest loosipotist tõmmati meile vastu Saksamaa, kes on küll 2014. aasta MM-pronks ja 2017. aasta EM-hõbe, kuid kellel on pärast diagonaalründaja György Grozeri koondisekarjääri lõppu käsil väikestviisi põlvkondade vahetus.

«Saksamaa on muutuste keerises, sest mängija, kelle najal nad kümme aastat ratsutasid, peaks olema koondiseameti maha pannud ja see võistkond peab oma ilmet muutma,» lausus ka Teppan. «Me oleme mänginud nendega, kui see üks tähtis mees on neil puudu olnud ja häbisse me kindlasti ei jäänud (Eesti kaotas 2017. aasta MM-lisaturniiril 2:3 - toim.) Ootan nendega mängimist väga. Ma ei ütle, et peaksime neid võitma, aga oleksin ka pettunud, kui alla jääksime.»

Slovakkia ja Läti näol on tegemist Eestile vanade tuttavatega, kellega erinevate võistluste raames on korduvalt vastamisi mindud ning kellest üldjuhul on ka üle olnud. Horvaatiagagi on Eesti varasemalt madistanud: nii 2019. aastal Kuldliigas – 1:3 kaotus ja 3:2 võit – kui ka 2015. aasta EM-finaalturniiril Torinos, kui Eesti jäi alagrupiturniiri otsustavas kohutmises peale 3:0.