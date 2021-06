Lõpuni võidelnud Kontaveit: see siin ei ole koht, kus alla anda

Peaväljakul mänginud eestlanna võitles tugeva poolatari vastu kuni viimase pallini. Isegi teise seti 0:5 seisul ei soostunud ta alla andma. «Uskusin lõpuni välja. Ma ei ole selline, kes annaks alla. See ei ole koht, kus alla anda,» lausus kõva võitlejahinge poolest tuntud Kontaveit.

Matšile võidukohustuseta vastu läinud Kontaveit tegi vastasest kümme äralööki rohkem, ent sama palju rohkem tuli sisse ka lihtvigu. «Pidin riskeerivalt mängima, ma ei saanud lihtsaid palle mängu panna, muidu oleks ta initsiatiivi lihtsalt endale saanud,» selgitas eestlanna.

Swiatek on Prantsusmaa lahtistel võitnud järjest kümme mängu, kaotamata seejuures settigi. Milles peitub poolatari tugevus? «Ta on küllaltki stabiilne. Tal on liiva peal väga efektiivsed löögid, pall põrkab kiiresti ja kõrgele. Tema pallid olid ka päris pikad ja ta mängis ka minu tugevaid lööke väga hästi tagasi. Algul ei saanud ta servi käima, aga siis sai väga hästi käima. Ta varieerib mängu stoppidega, millega sain üldiselt täna hakkama, aga põhimõtteliselt see kõik ongi see, mis ta nii heaks teeb.»

Treener Ain Suurthali käe all harjutav Kontaveit sai Prantsusmaa lahtistelt positiivset tagasisidet. Kõik liigub paremuse poole. Mis peamine, tervis lubab tal kõvasti pingutada nii treeningutel kui ka võistlustel. «Mul on vaja veel natukene trenni teha, eelkõige füüsist. Iseenesest on hea meel, et keha tunneb hästi ja olen mängudest ilusti ära taastunud. Mul pole enam seda väsimust, mis varem oli.»

Edasi ootab Kontaveiti ees muruhooaeg. Praegu ei osanud ta öelda, kas see algab Birminghami või Eastbourne’i turniiriga. «Eks see sõltub sellest, kuidas end tunnen. Hea oleks mänge mängida, aga see mullis olemine on mentaalselt raske. Inglismaal pidid reeglid väga karmid olema. Pean mõtlema, mis minu jaoks kõige parem oleks.»