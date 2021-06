Kas Hyundai jaoks hakkab aeg otsa saama?

Ralliportaal DirtFish leiab Sardiinia rallit kokku võttes, et Hyundai on langenud väga keerulisse olukorda. Ebaõnnestumised Portugalis ja Sardiinias on tiitlijahi muutnud raskeks nii sõitjate kui ka meeskondade arvestuses. Näiteks Thierry Neuville kaotab liider Sebastien Ogier’le 29, Ott Tänak aga juba 57 punktiga. Meeskondlikult on Toyota edu Hyundai ees 49 silma.

Kuigi Hyundai on viimastel etappidel olnud kiirem, pole seda õnnestunud tulemuseks realiseerida. Portugali ja Sardiinia etapid näitasid Hyundaile kätte ka valusa murekoha – nende masin on liiga habras. DirtFish meenutab, et sama probleem kummitas meeskonda 2017. aastal, mil roolivardad murdusid teatud rallidel vasakult, paremalt ja keskelt.

Samas oli raske Hyundail Portugali ja Sardiinia rallil ka midagi parandada, sest etappe lahutas vaid kaks nädalat. Väga palju parem pole olukord ka praegu, sest Keenia ralli toimub juba kolme nädala pärast.