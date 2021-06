Algab piletimüük Eesti-Läti Balti turniiri kohtumisele

Staadion avatakse neljapäeval kell 17, kohtumise avavile kõlab kell 19. Mängule müüakse piiratud koguses pääsmeid, staadioni istekohad on hajutatud. Tavapäraselt said enne avalikku müügi piiratud koguse pileteid soetada fänniühendused.

PEALTVAATAJA MEELESPEA

Tule staadionile jala või jalgrattaga (avatud rattaparkla!). Autoga tulles varu aega ja arvesta, et staadioni läheduses on parkimiseks piiratud võimalused.

Piletite edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma Eesti Jalgpalli Liidu nõusolekuta keelatud. Eesti Jalgpalli Liidul on õigus tühistada edasimüüdud piletite kehtivus.

Mängul on võimalik osaleda nendel, kes ei ole viimase 14 päeva jooksul andnud positiivset koroonaviiruse proovi. Kui sul on viimase 10 päeva jooksul olnud mõni koroonaviirusele viitav sümptom, näiteks palavik, kurguvalu, köha või nohu, samuti maitse- või lõhnataju kaotus, siis ei ole osalemine lubatud. Keelatud on osaleda, kui oled viimase 10 päeva jooksul puutunud kokku inimesega, kellel on diagnoositud või kahtlustatakse koroonaviirust.