GALERII ⟩ Meenuta, kes tõid eelmisel aastal Eestile au ja kuulsust

EOK president Urmas Sõõrumaa tänas oma kõnes sportlasi ja nende treenereid, kes koroonapandeemiast räsitud aastal võimsate tulemusteni jõudsid. «Need medalid on tänavu veelgi tänuväärsemad ja kallihinnalisemad. Meie väikese rahva jaoks on need olulised autasud, mis näitavad meie elujõudu, tugevust ja pealehakkamist!»