Tiimijuhid panid Soome ralliässa Eesti MM-etapiks suure pinge alla

Sel hooajal saab Suninen sõita WRC-autoga vaid poole MM-kalendrist. Praegu on tal kirjas kolm rallit, kuid punktidele on ta jõudnud vaid korra. Lapimaal teenis ta kaheksanda koha, Monte Carlos ja Sardiinias katkestas aga juba esimesel kiiruskatsel.

Rally Estonia võiks ja peaks olema võistlus, kus 27-aastane soomlane õigustab oma kohta tipptasemel. «Juba aasta alguses oli kindel, et Teemu sõidab Eesti ja Soome rallil. Need etapid on kogu aeg tema jaoks reserveeritud olnud,» sõnas M-Spordi rallimeeskonna pealik Richard Millener WRC kodulehele.

«Malcolm Wilson tahab anda talle võimaluse näidata oskusi rallil, kus ta peaks olema konkurentsivõimeline. Lihtne ülesanne see pole, sest ta on suure pinge all. Kuid ta on MM-sarjas olnud pikka aega ja peaks pingega toime tulema,» lisas Millener.