Adamo Tänakust: frustratsiooniga on keeruline jääda kodurallil rahulikuks pärast võistlusi, mis pole tema vastu head olnud

«Ta näitas, et oli teistest palju kiirem,» rõõmustas Tänaku kiirus Adamot. Kas Tänak tegi sõiduvea, sest pingutas neljandal katsel üle ja lõhkus seetõttu rehvid? «Frustratsiooniga on keeruline jääda kodurallil rahulikuks pärast võistlusi, mis pole tema vastu head olnud,» viitas tiimipealik Sardiinia ja Portugali etappidele, kus Tänak katkestas liidrikohalt Hyundai purunenud tagavedrustuse tõttu.

Lõuna-Eestis on liidriohjad Kalle Rovanperä (Toyota) käes, kes edestab Craig Breeni (Hyundai) 8,5 sekundit. «Craig on sõitnud hästi. Ta näitas eelmisel aastal, et on nendel teedel kiire,» meenutas Adamo iirlase mullust teist kohta.