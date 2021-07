Kaks häda ületanud Täht on tervise osas optimistlik: siiani probleeme olnud pole

«Olen isegi natukene ootusärev,» sõnas võrukas esmaspäeval esimese asjana, kui temalt vigastuse kohta päriti. «Hüppeid olen ma siin juba kaks nädalat teinud, seega sellega on asi klaar – saab teha. Aga [küsimus on] just võrkpallispetsiifilistes liikumistes, endalgi on huvitav näha, kuidas põlv siis käitub. Täna teeme jõusaali ja homme saab siis pildi ette, kuidas on reaalselt mängida.»

Aprilli lõpus, kui Eesti koondis esimest korda kogunes, oli Täht küll trennis olemas, kuid tegutses erikava alusel. Veidi pärast seda ilmutas ennast veel ka üks teine, põlvehäda. «Arst suutis kahe aasta taguse MRT pildi pealt välja lugeda, et see on see koht põlves, kus võib mingi hetk jamaks minna ja sellega [tasub] tegeleda parem varem kui hiljem. Ja täna ongi see aeg, millal sellega siis tegeleda,» selgitas noa alla läinud Täht mais.

Robert Täht FOTO: Margus Ansu

Mis operatsioon mehele täpselt tehti? «Puhastati kõhret, aga kuna põlve avamisel oli probleem - olin operatsiooni ajal üleval - siis sees olles ütles arst, et olukord on natukene kehvem kui pilt näitas. Seega tehti kõhresse auke juurde, nii 20-25 tükki. See pikendas natukene küll tagasituleku perioodi, kuid üldiselt sain asjad üllatavalt kiiresti jonksu ja kuus nädalat hiljem ma juba hüppasin,» selgitas nurgamees.

Kuigi esimene laagripäev oli vollekoondislastel alles täna, siis tegelikult on mehed juba viimased kolm nädalat individuaalsete kavade järgi harjutanud. Tähe sõnul selle perioodi jooksul tal mingeid probleeme - ei põlve ega kõhuga - ei esinenud. «Jõusaalid ja asjad on kõik olnud väga fine (korras - K.J.). Praegugi mängisime poistega rahulikult kaks-kahele ja kõik liikumised olid okeid. Aga rohkem peangi silmas sellised põhjast üles tulekuid - saab endale olema natukene huvitav näha, aga usun, et kõik on väga hästi,» lausus nurgaründaja.