Aston Martinil ei õnnestunud Vetteli disklahvi ümber pöörata

Nimelt näevad vormel 1 sarja eeskirjad ette, et autol on paagis pärast finišit vähemalt üks liiter kütust, et ametnikud saaksid kontrollida selle nõuetele vastamist. Ungaris teise koha saanud Vettelil aga polnud seda piisavalt ja seetõttu ta diskvalifitseeriti.