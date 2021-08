TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Kes kroonitakse Simple Sessioni rulakuningaks?

Sel reedel ja laupäeval toimuv Simple Session toob juba 21. korda Tallinnasse maailma ekstreemsportlaste koorekihi. Esmakordselt Põhjala tehases aset leidval areenil võistleb 64 rula- ja trikiratta sportlast 20 riigist. Eestlasi on võistlustules 12 ja kohal on ka värsked olümpiadebütandid.

Rulatajatest on kohal äsja Tokyo olümpial võistelnud hispaanlane Danny Leon, kes möödunud aastal võitis Simple Sessioni. Olümpial sai mees 9. koha. Olümpial võistelnud ameeriklane Jake Ilardi on samuti Tallinnas, kuid võistlustest jääb vigastuse tõttu eemale. Ameerika kuulsustest on kohal Jackassist tuntud David Gravette, rulaikoon Lizard King ja ajaloo noorim X-mängude kuldmedalist