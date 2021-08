JÄRELVAADATAV ⟩ Olümpiasportlased noppisid Tartus meistritiitlid

Pühapäevased tulemused:

Naiste üksikmängus triumfeeris viiendat aastat järjest Kristin Kuuba, kes suutis finaalis alistada Catlyn Kruusi. 24 minutit kestnud vastasseisus olid Kuuba võidunumbriteks 21:10 ja 21:7.

Sarnaselt naiste üksikmängule võttis favoriit oma ka meeste seas. Juba 15 aastat järjest jäi alistamatuks Raul Must, kes oli finaalis tulemusega 21:11, 21:11 üle Karl Kertist.

Naiste paarismängus tulid Eesti meistriteks Kristin Kuuba ja Kati Tolmoff, meeste paarismängus teenisid esikoha Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner ning segapaarismängus jäid alistamatuks Raul Must ja Kristin Kuuba.

Laupäevased tulemused:

Meeste üksikmängus jõudis finaali ootuslikult Eesti esireket Raul Must. Poolfinaalis alistas Must Hans-Kristjan Pilve 21:8, 21:16. Teise finaalikoha võttis endale Karl Kert, pärast tasavägist esimest geimi võitis Kert Mihkel Laanese 24:22, 21:9. Kolmanda koha mängus mängivad Hans-Kristjan Pilve ja Mihkel Laanes.

Naiste üksikmängus võitis poolfinaalis kindlalt Kristin Kuuba Ramona Üpruse 21:4, 21:10. Teisena pääses finaali Catlyn Kruus alistades Helis Pajuste poolfinaalis 21:12, 21:18. Kuuba ja Kruus lähevad vastamisi finaalis ning kolmanda koha mängus kohtuvad Üprus ja Pajuste.

Meeste paarismängus lähevad finaalis vastamisi Kristjan Kaljurand/Raul Käsner ja Artur Ajupov/Tauri Kilk. Kaljurand/Käsner alistasid poolfinaalis Robert Kasela/Mikk Õunmaa 21:9, 21:10. Ajupov/Kilk võitsid Matis Kaart/Marcus Lõod 21:12, 17:21, 21:13. Kolmanda koha mängus lähevad vastamisi Kasela/Õunmaa ja Kaart/Lõo.

Naiste paarismängus lähevad homme kuldmedalit püüdma Kati-Kreet Marran/Helina Rüütel ja Kristin Kuuba/Kati Tolmoff. Marran/Rüütel võitsid poolfinaalis Kertu Margust/Editha Schmalzi 21:7, 21:8. Kuuba/Tolmoff olid paremad Hannaliina Pihost/Sale-Liis Teesalust 21:12, 21:9. Kolmanda ja neljanda koha otsustavad omavahel Margus/Schmalz ja Piho/Teesalu.

Segapaarismängus alistasid poolfinaalides oma vastased Raul Must/Kristin Kuuba ja Raul Käsner/Kati-Kreet Marran. Must/Kuuba võitisd pingelises kohtumises esimest asetust omanud Mihkel Laanese/Helina Rüüteli 21:13, 12:21, 21:19. Käsner/Marran sammusid finaali võiduga Oskar Männiku/Ramona Üpruse üle seisuga 21:10, 21:16. Kolmanda koha mängus kohtuvad Laanes/Rüütel ja Männik/Üprus.

FOTO: badminton.ee

Enne võistlust:

Meeste üksikmängus on kindel suursoosik neljal olümpial käinud Raul Must, kes läheb kindlustama tänavu oma 16. järjestikkust meistritiitlit. Eesti esireketi suurimateks konkurentideks on Karl Kert ja Mihkel Laanes, samas soovib kindlasti üllatada vastaseid ka lootustandev sulgpallur Tauri Kilk.

Naiste üksikmängus kannab favoriidikoormat Tokyos olümpiadebüüdi teinud Kristin Kuuba. Kuuba tugevaimad vastased on Ramona Üpruse, Catlyn Kruusi ja Helis Pajuste näol.

Naiste paarismängus on esimese paigutusega Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel. Põnev paar on, aga neile kindlasti valmis peavalu valmistama, nendeks on Kristin Kuuba ja Kati Tolmoff. Nimelt teeb Tolmoff omamoodi tagasituleku, viimati osales ta Eesti meistrivõistlustel viis aastat tagasi.

Segapaarismängus on samuti loodud väga põnev paar Eesti esireketite näol Raul Must ja Kristin Kuuba. Paberi peal vaadates on nad favoriidid, kuid suurema paarismängu kogemusega paarid võivad kindlasti neid üllatada. Esimest asetust omavad selles mänguliigis Mihkel Laanes ja Helina Rüütel.

Meeste paarismängus lähevad tiitlit kaitsma Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner. Kaljurand/Käsner on võitnud paarismängus viimased kuus aastat ja mitmel paaril on võimalus ja soov tiitel enda kätte võtta.

Poolfinaalid laupäeval, 21. augustil (kell 17 algusega):