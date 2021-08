Tenniseekspert ja treener Harri Neppi arvas, et Anett Kontaveit (WTA 28.) tegi Clevelandi WTA-turniiril hea esituse. Samas loodab ta, et slämmieelsel nädalal saadud turniirivõit ei tekita Eesti esireketil pingelangust ning tapääseb US Openil esimesest ringist edasi.