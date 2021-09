Lätiga valusa kaotuse teeninud Keel: see oli vaimne allajäämine, meil puudus hasart, millega seljatasime Eesti

«Mitte meie mänguline tase ei langenud, vaid psühholoogiline tase. Ma ei saa aru, miks me ei suuda ennast sundida. Miks me ei võitle? Isegi kui me saanuks 0:10 sisse, kuid ma ei tunnetanud võitlust,» jätkas neljandat aastat Läti koondist tüüriv Keel.

Kuigi kahe mängu järel on meie lõunanaabritel kirjas neli punkti, on Keel veendunud, et edasipääsuks sellest ei piisa. «Kui me ei suuda esmaspäevaks oma kõrvade vahet – ma ei räägi siinkohal oskustest, need on meil ükspäev paremad, teine kehvemad – kuid kui me ei suuda mentaalselt platsil paremini kakelda, siis pole sellest tänasest ühest ja kolmapäevasest kolmest punktist üldse kasu. Meil tuleb lihtsalt lund tunna ja nelja punktiga [siit grupist] edasi ei minda. See on selge,» jätkas ta ning ütles seejärel tunnustava sõna ka Eesti kohta, kes suutis täna Slovakkia vastu 0:2 kaotusseisust välja tulla.