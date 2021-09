Manchester Unitedi mängijad ei julgenud Ronaldo ees maiustusi süüa

Ronaldo on tuntud tervisliku toitumise poolest. Viimati pälvis see suuremat tähelepanu jalgpalli EM-finaalturniiril, kui Ronaldo soovitas ühel pressikonverentsil kokakoola asemel vett juua.

Granti sõnul on Ronaldo tervislikud harjumused juba mõju avaldanud ka Manchester Unitedi söögilauas. «Räägin teile loo, mis juhtus reedel meie hotellis. Reeded on need päevad, mil pärast toidukorda on võimalik ka natukene maiustada. Seekord olid valikus õunapüree ja vanillikreem ning šokolaadiküpsised,» kirjeldas Grant Manchester Unitedi toidulauda.

«Võin kinnitada, et mitte ükski mängija ei haaranud nende järele. Üks kutt küsis minult, mis Ronaldo taldrikul on. See oli ilmselt kõige puhtam ja tervislikum taldrikutäis, mida võite ette kujutada. Mind pani imestama, et mitte ükski mängija ei julgenud püsti tõusta ja rämpstoitu võtta,» sõnas Grant.