Joshualt meistrivööd röövinud Ussõki ootab karjääri suurim palgapäev

See oli talle garanteeritud juba enne kohtumist, kuid lisadena võib sellele summale juurde tulla veel 2,3 miljonit eurot. See oleneb kõik vaatajanumbritest.

«Sellele vaatamata on see Ussõki karjääri suurim palgapäev,» sõnas Krasjuk.

Kuigi Ukraina poksitäht võitis kolm meistrivööd ning tal peaks olema võimalus valida endale järgmine vastane, siis nõnda siiski pole. Joshuaga sõlmitud lepingus on märgitud, et Suurbritannia poksija alistamise korral on viimasel kohe ka võimalus kordusmatšiks. Joshua andis mõista, et soovib seda kindlasti, kuid hetkel pole teada, millal see toimuda võiks.