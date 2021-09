Tänak end Soomes tagasi ei hoia: proovime Toyotade elu raskeks teha

«Kindlasti surume hullumeelselt, kuid kindlasti pole me sel korral ka favoriidid. Teame, mis seisus oleme. Toyotad on kindlad soosikud ning neid on raske alistada. Teeme kõik selleks, et isegi kui nad võidavad, tuleks see neile raskelt. Proovime nende elu keeruliseks teha,» ütles Tänak DirtFishile.

Sel hooajal on Tänak teeninud ühe võidu, kui triumfeeris Lapimaal peetud lumerallil. Sisuliselt ülejäänud hooaega on aga varjutanud rohked tehnilised rikked. Sellest hoolimata tuleb tänavune aasta kenasti lõpuni pingutada, sest nii on võimalik valmistuda järgmiseks hooajaks.

«Kui lähme võidu sõitma, siis lähme võidu sõitma. Me ei kavatse lihtsalt osaleda. Isegi kui me järgmisel hooajal sama põlvkonna autoga ei jätka, oleme ikkagi sama meeskond ning meil on võimalik erinevatest situatsioonidest õppida,» sõnas Tänak.

Kui ilm püsib Soomes sügiseselt kaunis, ootavad Tänaku sõnul sõitjaid ees ideaalsed tingimused. «Teed niisked ja hea pidamisega ning autos on mõnusalt jahe – see on ideaalne ilm rallispordiks. Skandinaavias on sel aastaajal teed tavaliselt hommikuti niiskemad, mis muudab kõigi jaoks tingimused võrdsemaks. Esimesena startida ei ole väga erinev. Kindlasti ei ole olukord selline nagu suvel, kus esimestel on teepinnas lahtisem. Praegu peaksid olema head ja ühtlased tingimused,» ütles Tänak.