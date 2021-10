Latvala sõnul said Rovanperäle saatuslikuks liiga suured pinged

Rally Estonial karjääri esimese WRC võidu teeninud ning seejärel ka Acropolise ralli võitnud Rovanperä tuli Soome etapile suursoosikuna. Õige pea sai selgeks, et Rovanperäl on tükk tegu, et kiirematega sammu pidada. Tema lootused lõpetas kümnes kiiruskatse, kus Rovanperä auto üle kontrolli kaotas ja seejärel kruusahunnikusse sõitis. Selleks hetkeks polnud ta teeninud ühtegi katsevõitu.

«Kõige suuremad ootused olid Kalle suhtes,» lausus Latvala DirtFishile. «Arvan, et seda pinget oli tema jaoks liiga palju. Meedial, sõpradel ja tuttavatel on alati ootused ning arvan, et seekord läksid need liiga kõrgele. See ei aidanud just palju kaasa.»

See oli Rovanperäle esimene kord sõita Jyväskylä teedel peetud MM-etapil WRC-autoga. «Siin on vaja kogemusi. Sa ei saa võita enne, kui sul pole sellel rallil WRC-autoga piisavalt kogemusi,» lisas Latvala.

Kui aga kerida ajaratast tagasi, siis 2017. aastal suutis Esapekka Lappi Toyotaga Soome ralli võita. Kusjuures see oli talle alles neljas MM-ralli WRC-autoga. Latvala usub, et osalt just Lappi 2017. aasta saavutus tekitas inimestes liiga suuri ootusi.

«Eks rohkem tuli see ikkagi meediast. Just meedial olid väga kõrged ootused. Samas on ka fakt, et ta sõitis eelmised kolm etappi väga hästi. On inimlik, et selliste tulemuste taustal ootused kõrgustesse küündivad. Ent kõik kippusid unustama reaalsuse, et viimane Acropolise ralli sõideti kaheksa aastat varem. Seega alustasid Kreekas kõik värskelt lehelt. Eestis sõitis Kalle WRC-autoga ka 2020. aastal. Ent Soomes polnud ta seda teinud,» ütles Latvala.