Pealtvaatajatele mõtlemine läks kergejõustiklasele maksma 21 500 eurot

Londoni maratoni reeglites on kirjas, et kahe tunni ja nelja minuti piiri alistav võitja viib preemiana koju 21 500 eurot. Lemma võinuks selle tulemuseni ka hõlpsalt jõuda, kuid võttis finišisirgel hoo veidi maha, et pealtvaatajatele lehvitada, minetades nii sõna otseses mõttes väärtuslikke sekundeid.