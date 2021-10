Ametlik: Tänaku meeskonnakaaslane lahkub Hyundaist, et jahtida MM-tiitlit M-Spordiga

M-Sport teatas, et on sõlminud Breeni ja kaardilugeja Paul Nagle'iga koostöö, mis kestab järgmised kaks hooaega. Ennekõike soovis Iiri rallimees järgmisel hooajal sõita MM-sarjas kaasa täishooaja ning M-Sport oli ainus, kes seda võimalust talle pakkus.

Tegelikult oli see samm juba oodatud. Lihtsalt oli küsimus, millal see avalikuks tuleb. Nüüd, mil Breenil on sõidetud vaat et kõik MM-rallid Hyundai roolis, oli paras hetk saabunud.