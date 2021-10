Hyundaiga Soomes kiiruse leidnud Tänak: järgmisel aastal sellest kasu pole

Tänak, kes on Toyota roolis kahel korral Jyväskyläs peetud Soome rallil võidutsenud, tõdes, et tegelikult võinuks nad tänavu konkurentidele veelgi survet avaldada. «Astusime väga suure sammu edasi võrreldes kahe aasta tagusega. Kahju, et me ei saanud siin eelmisel aastal kihutada. Sedasi saanuks me tänavuseks ralliks korrektuurid teha ning Toyotale veelgi suuremat survet avaldada,» sõnas Tänak pärast rallit Soome väljaandele rallit.fi.