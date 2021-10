Mäkinen nurises uute ralliautode üle: isegi mõned R5-autod võivad neist kõvemad olla

Rally1-autodest loodetakse MM-sarja päästjat, turule tuuakse hübriidtehnoloogia ning rahvusvaheline autoliit (FIA) loodan, et see äratab huvi uutes autotootjates. Samas on kulude kokkuhoiu tõttu kärbitud näiteks aerodünaamikat ning hübriidaku tõttu suureneva kaalu tõttu on auto lihtsalt aeglasem, kui praegune WRC-põlvkond.

«Aeg annab arutust. Kindel on see, et uued autod sõidavad lärmakalt ja teevad müra. Aga on imelik, et peamine sõnum on, et uued autod on aeglasemad. Mõned R5-autod võivad neist mingitel tingimustel isegi kõvemad olla,» avaldas Mäkinen arvamust.