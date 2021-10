Ott Tänak uutest reeglitest: olen pettunud

2019. aasta maailmameistri sõnul on uutes reeglites ainukene positiivne asi turvalisus. Sportliku poole pealt on aga asi tema hinnangul keeruline. «Olen uute reeglite osas pettunud,» nentis ta.

Kui võrrelda praeguse WRC-auto ja uue Rally1-autoga sõitmist, siis sõidustiililt on kahe masina vahe tema sõnul drastiline. «Nagu nimigi ütleb, pole see enam WRC-auto, vaid Rally1-auto. Kes vähegi tehnikast midagi teab, siis autod tulevad omajagu rasked ja mass on see, mis väärab palju. Kui auto läheb raskeks, kaob mängulisus ja seetõttu peab ka sõidustiil muutuma,» lausus eestlane.

Tänak juhtus lugema ka endise Toyota tiimipealiku Tommi Mäkineni sõnavõttu, milles soomlane kritiseeris Rally1-autosid. Nimelt ütles neljakordne maailmameister, et järgmise põlvkonna autod on praegustest palju aeglasemad ning sedasi on raske ralli populaarsust kasvatada.

«Olen temaga nõus,» ütles Tänak. «Ta ei räägi valet juttu. Eks näis, mis saab. Insenerid püüavad reeglitest maksimumi välja pigistada.»

Teist hooaega Hyundais sõitev Tänak ei osanud protsentuaalselt öelda, kui kaugel uue auto areng täpselt võiks olla. Samuti ei soostunud ta kinnitama kuulujutte, nagu oleks Hyundai auto arendamisel konkurentidest maas. «Raske on öelda, kus keegi oma asjadega on. Tööd tehakse tagatubades. Isegi tehases käies autot väga ei näe – sellises staadiumis on asjad.»

Kaks etappi enne hooaja lõppu on Tänak MM-arvestuses viiendal kohal. Kolmandal kohal olevast meeskonnakaaslasest Thierry Neuville’ist lahutab teda vaid kolm punkti. Et aga rallispordis medaleid ei jagata ning loeb vaid esikoht, pole Tänakul otseselt vahet, mis positsioonil ta hooaja lõpetab. Kuid see ei tähenda, et teda ei motiveeriks rallide võitmine.

«Võidu üritan ikkagi sõita ja kui vähegi asjad toimivad, loodan olla konkurentsis. Eks pingutame ikka, aga näis, kui reaalne see on. Viimased paar aastat olen selle autoga asfaldil pigem nõrk olnud. Vahepeal oleme midagi suutnud edasi arendada. Loodetavasti on suund olnud okei, aga seda näeme nädalavahetusel,» sõnas ta.

Kataloonias sõidetavat Hispaania rallit peab Tänak enda lemmikasfaldiralliks. Seda seetõttu, et seal on sile tee ja vähe lõikamist. «Puhas asfaldisõit ja madal auto – see on kõige rohkem asfaldiralli kui üks asfaldiralli olla saab. Olud võiksid olla suhteliselt stabiilsed,» lausus ta ning lisas, et reedel algaval etapil pole Belgia ja Horvaatia rallidega sarnasusi.

2019. aastal tegi Tänak Hispaanias oma parima tulemuse, kui kindlustas Toyota roolis saadud teise kohaga MM-tiitli. Toona sõideti ralli avapäev kruusal, nüüd näevad aga reeglid ette, et asfaldiralli tuleb sõita asfaldil.

«Kruus ja asfalt ühel rallil segamini oli kindlasti omamoodi. Mul ei olnud midagi selle vastu. Vahel võib ju midagi teistmoodi ka olla. Kataloonia on see ralli, kus teed on omapärased. Kui Soome on oma teede poolest legendaarne, siis Kataloonia on samamoodi legendaarne,» rääkis Tänak.