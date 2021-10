M-Sport avaldas rõõmusõnumi: praegused WRC-autod ei kao kuskile

Kui paljud arvavad, et praegused WRC-autod kaovad täielikult pildilt, siis M-Spordi meeskond nõnda ei usu. Ennekõike on ju praegused masinad selgelt võimsamad uutest ning seetõttu jääksid uued autod halba varju.

«Keegi ei lõikaks kasuks, kui Rally1 masinatest praegused autod lihtsalt üle oleksid. Tegelikult pole seis üldse nõnda hull. Ka nende masinatega on võimalik väga kiiresti sõita, samuti tuleb arvestada, et need on alles arendamisel.»