Adamo ebaõnnesõdur Tänaku avariist: see kivi oli täpselt tagaratta koha peal

Mis mõtted itaallast pärast sääraseid Ameerika mägesid ka valdasid? «Me oleme näinud ka Dani Sordot head õhtupoolikut tegemas. Paljud naised unustavad minu ära, aga Dani on minust ju palju toredam, seega ei saa ma aru, kuidas sa tema unustasid,» oli muigava Adamo esimene vastus WRC All Live'i reporter Becs Williamsi küsimusele.

«Igatahes... Otil oli veidi ebaõnne. Ta tahtis pärast [teisel katsel tehtud] spinni aega tagasi teha. Tal on ikkagist võitja mentaliteet ning surus kõvasti, kuid tal on olnud ka raske aasta. See koht [kus õnnetus juhtus] seal oli mingi kivi, kuid see oli täpselt tagaratta koha peal. Seetõttu sai vigastada ka auto šassii ning nad ei saa homme uuesti liituda,» kostis Adamo.

Positiivse poole pealt tõstis ta esile aga tõsiasja, et neil õnnestus mehaanikutega Hyundaide alajuhitavuse probleemi parandada. «Lõunal vahetasime mõnda asja auto juures, kuid me ei valmistanud siiski uut masinat. Kõik tükid on samad, kuid meil õnnestus asju muuta,» jätkas Hyundai tiimišeff ning jõudis seejärel jutuga otsapidi liider Neuville'i juurde.

«Kui arvestada, kui palju kilomeetreid täna sõideti (112,02 km - K.J.), siis hämmastav, et Elfyn Evansit ja Thierry Neuville lahutab kõigest 0,7 sekundit. Võttes arvesse praeguseid autosid ja WRC-taset, siis üks ainumaski hingetõmme võib praegu ralli kas võita või kaotada. Tunne on täpselt samasugune nagu Soomes. Fännide jaoks on see mõistagi imeline, aga sõitjate jaoks on kõik piiri peal,» sõnas ta.

Lõpetuseks kommenteeris Adamo ka Sordo etteastet, kes lõpetas avapäeva neljandana. Kaotust Neuville'ile on küll 24,8 sekundit, kuid pjedestaalil alumisel astmel olev Sebastien Ogier on hispaanlasest kõigest 5,4 sekundi kaugusel.