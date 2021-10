Hispaania rallimees naudib WRC-autoga kihutamist: tänavu ei pea ma rohkem seksima

Pärast 11. kiiruskatset hoiab Solans WRC-klassis kaheksandat positsiooni. Kuivõrd võiks arvata, et tegemist on pettumusega, kuna kaotust liidritele on kogunenud enam kui kolm minutit. Hispaanlane tõestab aga vastupidist ning lustib WRC-auto roolis täieikult.