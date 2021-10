Ogier' poodiumikohata jätnud Sordo: see võitlus oli lihtsalt imeline

«Ma ei tea, kas see oli minu karjääri kõige õnnelikum päev. Samas võin kindlasti öelda, et olen õnnelik mees. See, et sain Ogier'ga võidelda kolmanda koha eest ja teda võita, on minu jaoks lihtsalt imeline,» lausus Sordo ralliportaalile Dirtfish.