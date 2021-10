Miks ei pea teist korda politseiga sekeldustesse sattunud Ogier hooaja viimast etappi vahele jätma?

Horvaatias juhtunu eest määrati Ogier’e kuuekuuline katseaeg – kui ta veel reeglite vastu eksib tuleb üks MM-etapp vahele jätta. Vaid paar päeva enne selle karistuse lõppemist sai ta sarnase rikkumisega hakkama Kataloonias. Õigust taga ajavad fännid uurivad, et miks võib Ogier viimasel etapil startida?

Prantslane põhjendas, et ei saanud politseiniku peatumismärguandest aru. Talle tundus, et politseinik teeb temale kui rallisõitjale teed vabaks, mitte ei tegele tema peatamisega. Lisaks ütles Ogier, et ei ületanud kiirust, vaid sõitis ringristmikul väikese kiirusega.