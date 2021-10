Juunior-WRC klassis mitu poodiumikohta teeninud Robert Virves jäi ebaõnne kiuste hooajaga rahule

Virves sõitis möödunud nädalavahetusel Kataloonias koos kaardilugeja Aleks Leskiga, kellega koos ta on tänavu korduvalt sõitnud, ka augustis Belgia MM-rallil. Hooaja viimasel etapil näitasid nad head kiirust ja laupäeva lõunal tundus, et võivad isegi oma klassi esikohta jahtima minna. Kahjuks purunes neil 10. kiiruskatsel rehv ja need lootused kadusid. Lõpuks piirduti kolmanda kohaga. «Üsna süütu koha peal sõitsime rehvi katki ja sõita jäi natukene liiga palju. Pidime leppima sellise ajakaotusega,» kommenteeris Virves õnnetut juhtumit.