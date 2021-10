Adamo jättis Hyundaile tiitleid toonud masinaga hüvasti: oleme selle aja jooksul kogenud kõikvõimalikke emotsioone

«Me oleme jõudmas ühe väga erilise ajajärgu lõppu Hyundai jaoks,» viitas tiimipealik Andrea Adamo meeskonna kahele, 2019. ja 2020. aastal võidetud MM-tiitlile. «Võime praegu vaadata tagasi 2017. aastal jõustunud muudatustele ning tõdeda, et just need mängisid meie WRC-epohhis suurt rolli. Viimase viie aasta jooksul on meil olnud võimalik võistelda kõige kõrgemal tasemel, tõsta oma taset ning tõestada kahel juhul oma MM-tiitli väärikust.