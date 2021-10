WRC-hooaja avaetapp tõotab meeskondadele aastate suurimat väljakutset

Järgmise aasta Monte Carlo rallil sõidetakse kaks täispikka päeva ilma lõunase hoolduspausita. WRC-tiimidele esitab see paraja väljakutse, sest just Monte Carlos tulevad esimest korda rajale uue põlvkonna hübriidautod.

«Sellest rallist võib kujuneda aastate suurim väljakutse,» ütles M-Spordi rallimeeskonna juht Richard Millener DirtFishile. «Minna reedel rajale, ilma et lõunal oleks hoolduspaus, on juba praeguse põlvkonna autodele piisavalt keeruline. Kuid meeskonnad toovad seekord rajale uhiuued autod. Seda Montes, mis tähendab juba niisamagi väljakutseid.»

Milleneri sõnul oleks olukord lihtsam, kui Montes ootaksid ees kuivad olud, ent rallihuvilised teavad, et seda on liiga palju tahetud. Samas tunnistas tiimijuht, et praegu on veel vara muretseda võimalike tehniliste probleemide pärast.