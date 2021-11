Tänaku puudumine Hyundai uue hooaja ettevalmistust ei sega

Seejärel hakati ralliringkondades ka spekuleerima, kas see võib kuidagi mõjutada Hyundai meeskonna ettevalmistust järgmiseks hooajaks, mil MM-sarjas võetakse kasutusele hübriidajamiga masinad. Lõuna-Korea autotootja kinnitas aga Postimehele, et need jutud tõele ei vasta ning Tänaku puudumine mõjutab ainult nende Monza plaane.

Lisaks ei soovinud nad praegu pikemalt kommenteerida, miks palgati Tänaku asendajaks just Teemu Sunineni ning seda, kas see võiks soomlase tulevikku silmas pidades ka midagi tähendada.

Kui individuaalse tiitli jagavad omavahel Toyota sõitjad Sebastien Ogier (204 punkti) ja Elfyn Evans (187), siis meeskondlikus arvestuses on Hyundail veel šansid olemas. Tõsi, need on ülimalt teoreetilised, sest Jaapani autotootja edu nende ees on 47 punkti (474 vs. 427).