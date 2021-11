West Ham alistas Liverpooli ja tõusis tolle ette esikolmikusse

Jürgen Klopi juhendatav Liverpool jäi kaotusseisu juba 4. minutil, mil VAR uuris nurgalöögile järgnenud olukorda, kus väravavaht Alisson Becker jäi hätta suure ja jõulise Angelo Ogbonna takistamisega ning pall lendas Beckeri enda käest väravasse. 41. minutil Trent Alexander-Arnoldi suurepärane karistyuslöök võrdsusta seisu, kuid teise poolaja keskel pääses West Ham 3:1 ette. Divock Origi vähendas osavalt 83. minutil vahet, aga see enam ei aidanud.

Arsenal alistas Watfordi 1:0 ja tõusis 20 punktiga viiendaks. Uue peatreeneri Antonio Conte käe all peetud esimeses koduliiga mängus ei suutnud Tottenham Evertoni vastu enamat väravateta viigist. Leeds - Leicester mängisid 1:1.

Jagati välja ka järjekordsed hundipassid - need said viie järjestikuse kaotuse järel Aston Villa peatreener Dean Smith ning hooaega kehva alguse järel Norwichi juhendaja Daniel Farke - ehkki ta oli just tüürinud meeskonna hooaja esimese võiduni (2:1 Brentfordiga).