Tänakut asendav Suninen on valmis Monzas kõrgete kohtade eest võitlema

Viimati juulis WRC-autos MM-rallil osalenud Suninen on saanud Hyundaid tundma õppida paar nädalat. Ta on hea tunnetuse autos leidnud ning teeb kõike, mida meeskond temalt Monzas soovib.

«Kindlasti ei oota meid lihtne ralli. Mõned sõitjad on sama autoga kihutanud viis aastat, mina olen saanud sellega kihutada täpselt ühe päeva. Seega pean olema üldse õnnelik, et saan Monzas osaleda,» viitas Suninen sellele, et on Hyundaiga saanud teha ainult ühe testisõidu.