PM MEHHIKOS ⟩ Kontaveit pistis võiduga taskusse korralikult edetabelipunkte ja auhinnaraha

WTA aastalõputurniiril jagatavatest punktidest oleme juba varem kirjutanud, kuna see on olnud algusest peale avalik info. Iga alagrupi mängu eest teenib tennisist 125 punkti, millele duelli võitja paneb teist sama palju veel otsa. Poolfinaali võit toob juba 330 ja finaali oma 420 silma.

Rahanumbrid olid siiani olnud aga kergemat sorti saladus. Teada oli vaid see, et kogu turniiri auhinnafond on viis miljonit USA dollarit, kuid kuidas see täpselt jaguneb, avalikustati alles turniiri avapäeval.