Latvala: ootan Ogier’lt ja Evansilt ausat võitlust

«Ootan, et nende vahel tuleb aus võitlus. Eelmisel aastal läks olukord keeruliseks, kui hakkas sadama. Ka testisõitudel oli meil ilm väljakutsuv. Usun, et sellest etapist kujuneb väärikas finaal hooajale,» lausus Latvala.

Kui sõitjate tiitel tuleb kindlasti Toyotasse, siis meeskondliku karika nimel on vaja veel tööd teha. «Oleme põnevil, sest meil on Monzast võimalik võita mõlemad tiitlid. See on meie ammune eesmärk ning oleks ideaalne viis saata praegused autod pensionile. Loodetavasti läheb kõik plaanipäraselt ja saame võidusõidu lõpus tähistada. Ent mootorispordis pole kunagi miski kindel, enne kui finišijoon on ületatud,» ütles Latvala.