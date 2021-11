Latvala: mõistsin tänavu, miks ma kunagi maailmameistriks ei tulnud

Ühtlasi sai soomlasest esimene inimene WRC-ajaloos, kes on aidanud sama meeskonna maailmameistriks nii sõitja (2018. aastal) kui ka tiimipealikuna (2021). Kui ralliportaal Dirtfish Latvalalt uuris, mis oli tema debüütaasta suurim väljakutse, alustas tiimipealik vastamisega ootamatu nurga alt.

«Vaadates meie sõitjaid, seda, mida nad teevad ning kuidas keskenduvad, siis... seda on veidi valus öelda, aga praegu neid kutte vaadates mõistan ma, miks ma ei tulnud kunagi maailmameistriks. Seda on tore õppida, kuid paralleelselt ka veidi kurb,» kostis Latvala, kuid lisas, et kavatseb oma uuest elust tiimipealikuna kõik välja pigistada.