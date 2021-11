Suusatamise MK-sarja ainus määrdenaine: Norra koondises töötamine oleks nagu Madridi Reali siirdumine

Kuigi poole kohaga abilisi leidub MK-sarjas veelgi, on sloveenlanna ainus täiskohaga määrdenaine, kelle ülesandeks on nii Ana Lampici kui ka Eva Urevci suuskade ettevalmistamine.

«Usun, et kui tunned õigeid inimesi, siis on lihtsam töötada. Mõistagi oleks Norra koondises töötamine nagu jalgpalluril Madridi Reali siirdumine ehk unistuse täitumine. Mu unistus oleks sellistes suurtes bussides töötamine. Suuremas tiimis on sul ka vähem rabelemist. Aga see, mida ma teen, on tõesti mu unistuste töö,» sõnas sloveen.