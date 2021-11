Iisraeli koondise peatreener: selles valikgrupis kindlat soosikut pole

Iisrael alustas MM-valikturniiri ideaalselt, sest avakohtumises saadi koduväljakul jagu Poolast ning nüüd võõrsil Eestist. «Keskendusime asjadele, mis enne mängu kokku leppisime. Seda nii rünnakul kui ka kaitses. Teadsime, et Eesti võib kaugelt ohtlik olla. Samamoodi oli meie jaoks oluline olla tugev lauavõitluses. Mul on hea meel, et suutsime selles koodiseaknas kaks võitu teenida,» ütles Goodes.

Küsimusele, kes on selles valikgrupis (Eesti, Iisrael, Saksamaa, Poola) soosik, vastas Iisraeli peatreener järgnevalt: «Soosikut pole. Igas koondisekanas võivad meeskonnad olla eri nägu. Sa ei tea kunagi, millise koosseisu keegi kokku saab. Meie jaoks oli oluline, et alustasime valikturniiri kahe võiduga, sest viimati kaotasime siin Eestile 16 punktiga (2018. aastal MM-valiksarjas – toim).»

Mänguks Eestiga sai Iisrael lisajõudu kahe Euroliiga mängija, Tel Avivi Maccabi tagamehe John Di Bartolomeo ja suure ääre Roman Sorkini liitumisega. Di Bartolomeo arvele kogunes täna 10 ja Sorkini omale 8 silma. «Mul on hea meel, et nad said tulla. Suur tänu klubile, kes mängijad meie juurde lubas. Selline asi pole üldse iseenesestmõistetav, sest paljud Euroliiga klubid ei lase mängijaid koondiste juurde. Nende panusest oli täna väga abi,» lausus Goodes.

Ka Iisraeli kasuks 10 punkti toonud Rafael Menco sõnul puudub MM-valiksarja D-alagrupis kindel soosik. «Favoriiti siin grupis pole, sest koondiseaknad on väga lühikesed. Igas aknas võivad tulemused erineda. Kuna meil ei ole väga palju võimalusi kokku tulla, peame keskenduma igal treeningul.»