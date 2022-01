Tšehhi tennisisti tabas Austraalia lahtiste eel Djokoviciga sama saatus

Kahe sportlase olukorrad on identsed. Austraaliasse pääsemiseks tuleb olla koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või omada tugevat põhjendust, miks kaitsesüsti pole tehtud. Kohalik tenniseliit väljastas nii Djokovicile kui ka Voracovale eriloa, ent kõrgemate institutsioonide arvates poles neile n-ö vabastuse andmine piisavalt põhjendatud.

Saaga algas väga segasest infost. Esialgu arvati, et viiruse hiljutisest läbipõdemisest, nagu Voracova puhul, piisab, et Austraaliasse pääseda. Ühtäkki aga «avastati», et põhjendus pole veenev. Miks piirivalve ametnikud Voracova alles neljapäeval kinni nabisid, pole teada.