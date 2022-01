AMETLIK ⟩ Henri Drell siirdus NBA tütarliigasse

Eestlase suundumisest G-liigasse hakati rääkima juba varem, siis nüüd on klubi oma ametlikul kodulehel lisanud Drelli mängijate nimekirja. Kõva häälega eestlast veel välja ei ole hõigatud. Klubi tüürib pikalt Euroopa tippklubides mänginud Henry Domercant. Ühtlasi on tegu NBAs mängiva Chicago Bullsi tütarmeeskonnaga.

Windy City Bulls on sel kuul alanud G-liiga hooajal saanud seni ühe võidu ja ühe kaotuse.

21-aastane Drell alustas tänavust hooaega Itaalia kõrgliigaklubi Pesaro juures, kuid hooaja edenedes kuivasid tema mänguminutid kokku. Pärast novembrikuiseid koondisemänge tuligi teade, et Drelli ja Pesaro teed on lõplikult lahku läinud. Viimased kuu-poolteist on eestlane ennast vormis hoidnud kodumaal individuaaltrenni vihtudes.