Tenniselegend: kaalul on Djokovici karjäär. Ta võib nüüd teha midagi, mida ei taha

Niigi valusa hoobi muudab serblase jaoks valusamaks tõsiasi, et ihaldatud 21. slämmitiitel tõstaks ta, vähemalt karikate kontekstis, kõigi aegade parimaks tennisistiks. Praegu on nii Djokovici, Rafael Nadali kui ka Roger Federeri auhinnakapis võrdselt 20 trofeed.

Rootsi tenniselegendi, 1980ndatel kokku kaheksal korral suure slämmil turniiril võidutsenud Mats Wilanderi sõnul võib ainuüksi see fakt panna Djokovici väga keerulisse olukorda.

«Ma ei kujuta ette, mida Novak hetkel tunneb ja mis ta peas toimub. Tegemist on tema lemmikturniiriga ja ta kavatses siin kümnendat korda triumfeerida ning tõsta oma slämmisaldo seeläbi 21 peale, mööda Federerist ja Nadalist. Praegu on kaalul tema karjäär ning ta võib olla sunnitud tegema midagi, mida ei soovi,» jättis Wilander oma vastusega ajakirjanikele tõlgendamisruumi, et kas ta viitas koroonavaktsiinile või sootuks näiteks karjääri lõpetamismõtetele.