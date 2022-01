PM MONTE CARLOS ⟩ Loeb täheldas, et hübriidsüsteemi aitas töökorda saada lihtne nipp

Viimase WRC-stardi poolteist aastat tagasi teinud Loeb on näidanud koos uue kaardilugeja Isabelle Galmichega suurepärast tempot ning sõitis reedel ühelt katsevõidult teisele. «Meil oli täna hea päev, juhime võistlust. Eile ma veel ei uskunud, et meil võib nii hästi minna. Auto on väga mugav sõita, naudin seda väga. Katsetel on meeldiv sõita, püüan kõvasti pingutada. Saime neli katsevõitu. Päeva viiendal katsel oli meil hübriidsüsteemiga probleeme ja viimasel oli Ogier meist kiirem,» ütles Loeb päeva lõpus ajakirjanikele.